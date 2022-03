Corona-Ticker Niederbayern: Impfzentrum zieht nach Pfarrkirchen

9.01 Uhr: Neue Impfstation im Gäubodenpark in Straubing

Das Klinikum Straubing bietet ab morgen wieder eine Impfstation an. Sie befindet sich im Gäubodenpark in den Räumen des früheren Tchibo-Outlets. Geöffnet ist sie vorerst von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 17 Uhr. Damit wolle man eine konstante Anlaufstelle schaffen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Klinikum. In der Impfstation könne man bis zu 500 Impfungen pro Tag verabreichen. Es ist möglich, sich mit oder ohne Termin impfen zu lassen. Die Impfstation in der Fraunhofer-Halle wurde unterdessen geschlossen, da die Halle wieder für ihre ursprünglichen Aufgaben und Veranstaltungen aus Kunst und Kultur gebraucht werde.

5.59 Uhr: Impfzentrum zieht vollständig nach Pfarrkirchen um

Das Impfzentrum für den Landkreis Rottal-Inn wird bis zum kommenden Donnerstag vollständig nach Pfarrkirchen umziehen. Das hat das Landratsamt Rottal-Inn erneut bekannt gegeben. Bis gestern war das Impfzentrum in der Rottgauhalle in Eggenfelden untergebracht, die nun aber wieder für Veranstaltungen frei werden soll. Ab heute beginnt der Umzug nach Pfarrkirchen, wofür das Impfzentrum heute und morgen geschlossen bleibt. In Pfarrkirchen wird es in den zusätzlichen Containern beim Gesundheitsamt, gegenüber vom Pfarrkirchener Krankenhaus am Griesberg, seinen Platz haben.