Corona-Ticker Niederbayern: Pferde-Rennvereinen droht das Aus

12.14 Uhr: Landkreis Regen hat Priorisierungsgruppe 1 bald durchgeimpft

Der Landkreis Regen im Bayerischen Wald wird diese Woche mit den Erstimpfungen der impfwilligen über 80-Jährigen, also der Priorisierungsgruppe 1, fertig. Das hat die Pressestelle des Landkreises heute auf Nachfrage bekannt gegeben. Schon diese Woche wird mit der Impfung der zweiten Gruppe begonnen, also der über 70-Jährigen und der Personen mit schweren oder mit mehreren Vorerkrankungen. Die Impfung von Lehrern und Erziehern, die wie überall parallel zu der normalen Priorisierung schon länger läuft, ist noch nicht abgeschlossen und geht in den nächsten Wochen auch noch weiter. Insgesamt gab es bisher im Landkreis Regen 6.913 Erst- und 2.642 Zweitimpfungen. Der Landkreis Regen hat insgesamt rund 77.000 Einwohner. Zieht man davon alle unter 18-Jährigen ab, für die es sowieso noch keinen Impfstoff gibt, sind bereits rund 10 Prozent der Bevölkerung geimpft, so die Pressestelle des Landratsamts.

Der Landkreis Regen zählt zu den Landkreisen direkt an der tschechischen Grenze und hatte zuletzt deshalb Impfstoff-Sonderzuteilungen bekommen, insgesamt bisher rund 3.000 Zusatzdosen. Momentan liegt die Inzidenz hier bei 110 Fällen pro 100.000 Einwohner. Es sind also immer noch Schulen, Kindergärten, die meisten Läden und die Tourismusbetriebe geschlossen. Außerdem gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Im Dezember war der Landkreis Regen mit einer Inzidenz über 600 Negativ-Spitzenreiter in Deutschland.

10.38 Uhr: Bayerischen Pferde-Rennvereinen droht das Aus

Den bayerischen Pferde-Rennvereinen droht wegen der Corona-Pandemie das Aus. Die Vorsitzenden der Rennvereine in Straubing, München-Daglfing und München-Riem fordern jetzt von der Staatsregierung "… schnelle und unbürokratische Unterstützung, um nicht an den Folgen der Corona-Maßnahmen den Betrieb einstellen zu müssen …".

In dem Schreiben der Rennvereine an den Bayerischen Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) heißt es, dass die bayerischen Galopp- und Trabervereine verschiedene Corona-Hilfsprogramme nicht in Anspruch nehmen können. Als Grund wird unter anderem genannt, dass der Ausfall von Wettumsätzen nicht berücksichtig werden könne, weil diese nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

Trotz des Lockdowns werden zwar auf den bayerischen Rennbahnen weiter Pferderennen ausgetragen. Allerdings führe der Ausschluss von Zuschauern und auch Renn-Amateuren dazu, dass den Vereinen Wettumsätze verloren gingen, so die Chefs der drei bayerischen Pferde-Rennvereine.

Mittelfristig fordern die bayerischen Rennvereine eine Neuordnung des Wett-Marktes und dauerhafte staatliche Zuschüsse. Nur so könne der Pferde-Rennbetrieb in Bayern aufrecht erhalten werden. Seit Beginn der 2000er-Jahre verzeichnen die Rennvereine massive Umsatzverluste. Dies begründen die Clubs durch die Abwanderung von Wettkunden in den Sportwettenmarkt. Totalisatorwetten sind zwar grundsätzlich nur staatlichen Lotteriegesellschaften und Pferde-Rennvereinen erlaubt, andere Wettanbieter würden aber stillschweigend toleriert, monieren die Pferde-Clubs. Zwei bayerische Rennbahnen, in Pfaffenhofen und Mühldorf, seien bereits von der Insolvenz betroffen gewesen.