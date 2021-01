Corona-Ticker Niederbayern: Polizei löst Stammtisch auf

16.06: Nachbarschaftshilfen im Landkreis Kelheim

Wie das Landratsamt Kelheim meldet, gibt es folgende Nachbarschaftshilfen im Landkreis:

Barbarahilfe Abensberg Felicitas Kirchmann; 09443 3509 ; fki@stiftung-kirchmann.de

; fki@stiftung-kirchmann.de Bad Abbach Hermann Kurz; 09405 9590-95 ; nachbarschaftshilfe@bad-abbach.de

; nachbarschaftshilfe@bad-abbach.de Biburg Bettina Danner; 0170 4171947 ; helferkreis.biburg@gmail.com

; helferkreis.biburg@gmail.com Elsendorf Gisela Wettberg; 08753 415 ; gisela.wettberg@gmx.de

; gisela.wettberg@gmx.de Ihrlerstein Karla Küchelbacher; 09441 6679788 ; k.kuechelbacher@gmx.de

; k.kuechelbacher@gmx.de Kelheim Renate Güßgen; 09441 701-301 ; renateguessgen@gmx.de

; renateguessgen@gmx.de Langquaid Melanie Hase; 09452 9397576 ; melanie.hase@langquaid.de

; melanie.hase@langquaid.de Mainburg Helmut Fichtner; helmut.fichtner@mainburg.de

Neustadt/Do. Ursula Brandlmeier; 0175 1855760 ; ursula.brandlmeier@gmx.de

; ursula.brandlmeier@gmx.de Painten Birgit Tratner; 0151 62674087 ; michael.rasshofer@painten.de

; michael.rasshofer@painten.de Riedenburg Felicitas Wollschläger, 09442 918180 ; lici.wollschlaeger@o2online.de

; lici.wollschlaeger@o2online.de Rohr i.NB Johann Riedl; 0151 17450432 ; johann.jr.riedl@gmx.de

; johann.jr.riedl@gmx.de Saal Do. Walter Dietz; 09441 8306 ; walterdietz@gmx.de

; walterdietz@gmx.de Teugn Maria Reichl; 09405 9570808 ; maria-reichl@t-online.de

; maria-reichl@t-online.de Train Max Renkl; 09444 1266 ; famrenkl@t.online.de

; famrenkl@t.online.de Volkenschwand Jakob Zettl; 08754 910257 ; jakobzettl@posteo.de

; jakobzettl@posteo.de Wildenberg Anneliese Büchl; 0172 4096319; anneliese.buechl@t-online.de

15.39 Uhr: Teststation in Dingolfing morgen doch geöffnet

Die Corona-Teststation des Landkreises Dingolfing-Landau in der Industriestraße in Dingolfing ist morgen, 6. Januar, trotz des Feiertags von 10 bis 16 Uhr für dringende Tests nach vorheriger Online-Anmeldung unter www.coronatest-dgf.de oder www.coronatest-dingolfing.de geöffnet. Das meldet das Landratsamt.

10.23 Uhr: Illegale Coronaparty: Wohnungsmieter beleidigt Polizisten

Eine illegale Corona-Party hat die Polizeiinspektion Passau am Montagabend gegen 17.45 Uhr aufgelöst. Bei den Beamten war zuvor eine Mitteilung eingegangen, dass in einer Wohnung in der Sonnenwaldstraße in Tittling (Lkr. Passau) mit mehreren Personen gefeiert wird, wie die Polizei schreibt. Vor Ort verweigerte der 24-jährige Wohnungsmieter den Beamten den Zutritt zur Wohnung. Doch durch die offen stehende Wohnungstür sahen die Beamten, wie drei Personen über den Balkon im ersten Stock aus der Wohnung flüchteten. Außerdem trafen die Polizeibeamten einen 23-jährigen Mitbewohner und einen 26-Jährigen aus dem Landkreis an. Alle drei erhalten nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Der Wohnungsmieter muss sich außerdem wegen Beleidigung verantworten. Wie die Polizei schreibt, soll er über den Polizeieinsatz so erzürnt gewesen sein, dass er die Beamten mehrfach verbal beleidigt hat.

10.14 Uhr: Erste Impf-Charge im Landkreis Rottal-Inn aufgebraucht

Das Landratsamt Rottal-Inn meldet, dass die erste Charge des Corona-Impfstoffs bereits komplett durch mobile Teams an Bewohner und Pflegepersonal von Alten- und Pflegheimen verimpft wurde. Dieses Vorgehen ist durch die Regierung so vorgegeben worden. Bereits jetzt zeichnet sich laut Landratsamt eine große Nachfrage nach Impfungen in der Eggenfeldener Rottgau-Halle, dem Impfenztrum des Landkreises, ab. Die Impfungen können dort aber erst starten, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, was aktuell noch nicht der Fall ist. Um den Ansturm auf die Registrierung bewältigen zu können, hat das Landratsamt zusätzliches Personal für die Telefon-Hotline eingestellt. Trotzdem kann es zu Wartezeiten kommen.

9.41 Uhr: Impfung von Klinik-Personal im Kreis Regen verschoben

In den beiden stark von Corona betroffenen Arberlandkliniken im Landkreis Regen mussten die Impfungen für Pflegekräfte und Ärzte auf den Covid-19-Stationen vorerst wieder abgesagt werden. Grund dafür ist die fehlende Impfstofflieferung, die eigentlich für heute geplant war. Der Landkreis Regen musste deshalb alle für diese Woche geplanten Impfungen im Impfzentrum und über mobile Teams absagen beziehungsweise verschieben. In den beiden Kliniken Viechtach und Zwiesel wären diese Woche 135 Pflegekräfte und Ärzte geimpft worden. Am Samstag soll nun eine neue Lieferung mit 265 Impfdosen kommen.

In den Arberlandkliniken war in den vergangenen Wochen sehr viel Personal ausgefallen. Aktuell sind 83 Beschäftigte nicht im Dienst. Der Landkreis Regen hat momentan eine 7-Tage-Inzidenz von rund 337 Fällen pro 100.000 Einwohner. In den beiden Arberlandkliniken werden derzeit 58 Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen behandelt. Weitere sieben Landkreisbürger liegen in anderen Krankenhäusern. Gestern sind erneut drei Menschen aus dem Landkreis an oder mit dem Virus gestorben.

9.11 Uhr: Impf-Hotline der Stadt Passau zusammengebrochen

Passauer Senioren haben enorme Schwierigkeiten, auf die Warteliste für die Corona-Impfung zu kommen. Der Grund: eine Überlastung der Telefon-Hotline. Über 80-jährige impfberechtigte Bürger, die einen entsprechenden Brief der Stadt Passau bekommen haben, brauchen oft mehrere Stunden, um über die Hotline (0851-396-850) telefonisch durchzukommen. Senioren berichten von unzähligen Versuchen, Dauerbelegung und langen Warteschleifen.

Wie die Passauer Neue Presse berichtet, habe es bei der zuständigen Firma (IMS, International Medical Services) alleine am Montagvormittag 4.000 Anrufe gegeben. Die Stadt Passau bestätigte dem BR, dass die Telefonleitungen zur Aufnahme in die Warteliste wegen des großen Andrangs überlastet gewesen seien. Deshalb werde ab heute zusätzlich ein Online-Formular für die Registrierung zur Verfügung stehen. Erfreulich sei allerdings die hohe Impfbereitschaft bei den Passauer Senioren.

Knapp über 1.000 Personen wurden im Stadtgebiet von Passau bereits geimpft. Die Impfung in den Seniorenheimen sei damit nahezu abgeschlossen, heißt es aus dem Rathaus. Die nächste Lieferung mit Impfstoff sei für Samstag angekündigt.