Corona-Ticker Niederbayern: Impfbus startet am Freitag

19.26 Uhr: Kein Corona beim Deggendorfer SC

Beim Eishockey-Oberligisten Deggendorfer SC konnte der Verdacht auf Corona-Infektionen bei mehreren Spieler ausgeräumt werden. Das hat der Verein am Abend mitgeteilt.

Nachdem die Schnelltests am vergangenen Freitag keine endgültige Klarheit gebracht hatten, wurden PCR-Tests durchgeführt, heißt es. Diese seien negativ ausgefallen. Die Mannschaft nahm deshalb heute das Training wieder auf, so der Verein.

Die am vergangenen Wochenende abgesagten Spiele gegen die Eisbären Regensburg und die Starbulls Rosenheim werden am 12. und 14. März nachgeholt.

17.45 Uhr: Nächtliche Ausgangssperre in Passau wird aufgehoben

Ab Dienstag 0 Uhr wird die nächtliche Ausgangssperre in der Stadt Passau aufgehoben. Das teilte die Stadt heute mit. Die Inzidenz habe demnach an sieben Tagen hintereinander den Wert von 100 unterschritten. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Inzidenzwert für die Stadt Passau aktuell bei 83,3.

17.24 Uhr: Impfdrängelei? Lebenshilfe Landshut nimmt Stellung

Die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Landshut hat heute zu Vorwürfen der Impfdrängelei Stellung genommen. In der ersten Impfverordnung seien die Einrichtungen der Behindertenhilfe gar nicht aufgeführt gewesen. Nach kurzer Erfahrungszeit der Impfzentren habe sich herausgestellt, dass die Impfbereitschaft - zum Beispiel die der Mitarbeiter der Kliniken oder Seniorenheime - weit niedriger war als geplant. Weiter konnte in Einrichtungen mit akutem Infektionsgeschehen nicht geimpft werden. Damit rückte der stationäre Bereich der Behindertenhilfe für einige Wochen in die höchste Priorität auf.

Ab 31.12.2020 wurde spontan in den ersten Wohnheimen der Lebenshilfe geimpft. In Folge konnte fast allen Mitarbeitern und Betreuten der Wohnheime und im ambulanten Bereich Impfungen angeboten werden, heißt es in der Stellungnahme. Mit dem Beginn der Impfungen sei aber zum Beispiel auch bei der Lebenshilfe das Problem aufgetauter übriger Impfdosen aufgetaucht. Sie habe damals nach bestem Wissen und Gewissen kurzfristig die Mitarbeiter gefragt, die in diesem Zeitraum anwesend waren und in der extremen Situation ihre Mithilfe im stationären Bereich im Notfall angeboten hatten, so die Lebenshilfe Landshut.

Am Wochenende war ein Banner an der Geschäftsstelle angebracht worden. Darauf war von einem "Impfskandal" die Rede. Während Behinderte und Betreuer noch leer ausgingen, sei die Verwaltung bereits geimpft worden.

16.20 Uhr: Wieder Ausgangssperre und Distanzunterricht in FRG

Wie das Landratsamt heute mitteilt, macht das verstärkte Infektionsgeschehen im Landkreis Freyung-Grafenau wieder einen Wechsel in den Distanzunterricht und erneute Ausgangssperren nötig. Ab Mittwoch findet also in Schulen kein Präsenzunterricht mehr statt und schulvorbereitende Einrichtungen sowie die Regelbetreuung in Kindertagesstätten werden geschlossen. Seit Montag liege die Inzidenz im Landkreis erneut über 100, zudem rechne man mit einem weiteren Anstieg, heißt es aus der Behörde. Derzeit liegt der Inzidenzwert bei 100,8.

Eine Ausnahme gilt für die Klassen, die bereits seit 1. Februar im Wechselunterricht waren. Somit dürfen der Abiturjahrgang, die Abschlussklassen an FOS und BOS sowie die Abschlussschüler aller beruflichen Schulen, deren Prüfungen vor den Osterferien stattfinden - wie schon im Februar - die Schulen besuchen. Eine Notbetreuung müsse es zudem in den Kindertagesstätten geben.

Die Ausgangssperre gilt ab morgen jeweils von 22 bis 5 Uhr. Sie war seit dem 23. Februar wegen sinkender Infektionszahlen entfallen. Nun muss die Inzidenz an mindestens sieben aufeinander folgenden Tagen unter dem Wert 100 liegen, damit sie wieder aufgehoben werden kann.

9.57 Uhr: Dehoga-Aktion "Gedeckter Tisch" in Bayerwald-Urlaubsorten

Die beiden Urlaubsorte Bodenmais und Sankt Englmar im Bayerischen Wald nehmen heute an der Aktion "Gedeckter Tisch" teil, zu der der Bayerische Hotel-und Gaststättenverband (Dehoga Bayern) bayernweit aufgerufen hat. An zentralen Plätzen sollen Gastronomen und Hoteliers einen gedeckten Tisch oder ein gemachtes Bett aufstellen und damit eine Öffnungsperspektive für die Branche fordern.

Mit dem "stillen Protest" , wie es in einer Presseerklärung des Dehoga Bayern heißt, will der Verband im Vorfeld der Bund-Länder-Gespräche zum Lockdown, die für Mittwoch geplant sind, auf die "existenbedrohende Lage" von Gastronomie und Tourismus hinweisen. Die Branche befinde sich seit November und damit fast vier Monate ununterbrochen im Lockdown. Ein baldiges Ende sei noch immer nicht in Sicht. Es gehe "nicht um Öffnungen auf Kosten der Gesundheit oder um jeden Preis", so der Verband, sondern "um verlässliche Perspektiven". In Bodenmais werden heute um 11 Uhr vor dem Rathaus ein gedeckter Tisch und ein gemachtes Bett aufgestellt. In Sankt Englmar wird beides um 13 Uhr auf dem neuen Waldturm am Waldwipfelweg aufgebaut.

6.16 Uhr: Gemischte Situationen in Schulen von Stadt und Landkreis Passau

Stadt und Landkreis Passau starten unterschiedlich in die erste Märzwoche, was die Schulsituation angeht. In der Stadt Passau liegt der Inzidenzwert aktuell laut Robert Koch-Institut bei 83,3. Wie das Schulamt mitteilt, wird bis einschließlich Mittwoch, 3. März, definitiv Wechsel- oder Präsenzunterricht durchgeführt. Auch die Kitas sind geöffnet.

Im Landkreis Passau muss am Montag und Dienstag auf alle Fälle Distanzunterricht stattfinden. Laut RKI liegt der 7-Tage-Wert aktuell bei 114,2. Wie es weitergeht, soll zeitnah entschieden werden.