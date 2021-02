Corona-Ticker Niederbayern: Passau erlaubt wieder Tagesausflüge

12.12 Uhr: Über 5.000 Impfungen in und um Straubing

In der Stadt Straubing und im umliegenden Landkreis wurden rund 5.200 Erstimpfungen und mehr als 2.800 Zweitimpfungen durchgeführt. Das teilt das Landratsamt Straubing-Bogen mit.

Heute wird für das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landkreis am Hagen der erste Impfstoff von AstraZeneca geliefert.Dieser wird gemäß den Empfehlungen derzeit nur an Personen unter 65 Jahren verimpft - darunter Personal in medizinischen Einrichtungen. In weiteren Schritten dann Personen der neuen Prioritätenstufe 2 - darunter Mitarbeitende in Pflegeheimen.

Weiterhin verimpft werden in Stadt und Landkreis auch die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Eine für diese Woche angekündigte Lieferung von Moderna wurde allerdings um eine Woche verschoben. Diese beiden Vakzine werden für die in der ersten Prioritätsstufe liegenden über 80-Jährigen verwendet.

11.40 Uhr: Bereits über 3.000 Geimpfte in Passau

Im Stadtgebiet Passau haben mittlerweile insgesamt rund 3.100 Personen die Erstimpfung und davon 1.300 eine Zweitimpfung erhalten. Das teilt die Stadt Passau heute mit. In der vergangenen Woche konnten 474 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt werden, heißt es. Der Großteil davon wurde an mobile und nicht mobile über 80-jährige Personen verimpft. Auch wurden die in Tageseinrichtungen betreuten Seniorinnen und Senioren sowie das medizinische Personal mit Impfstoff versorgt. Diese Woche können etwa 300 weitere Personen eine Erstimpfung erhalten. Auch 300 Mitarbeiter des Klinikums erhalten diese Woche ihre Zweitimpfung, so die Stadt Passau.

Darüber hinaus wurde der Stadt Passau heute eine erstmalige Lieferung des Impfstoffs AstraZeneca angekündigt. Insgesamt sollen zunächst 200 Impfdosen in dieser Woche das Impfzentrum erreichen. Da dieser Impfstoff aufgrund der Empfehlung der Ständigen Impfkommission nur Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren verabreicht werden soll, wird diese Lieferung ausschließlich für die ebenfalls in der Priorität 1 befindlichen weiteren Mitarbeiter des Klinikums Passau und Mitarbeiter mobiler Pflegedienste eingesetzt.

11.30 Uhr: Mobile Impfungen in Kelheim Ende der Woche abgeschlossen

Das Landratsamt Kelheim teilt heute mit, dass die mobilen Impfteams des Kelheimer Impfzentrums die Durchführung von Corona-Schutzimpfungen in allen priorisierten Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen des Landkreises voraussichtlich bis Ende nächster Woche abgeschlossen haben wird. Dies betrifft sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen.

Es ist beabsichtigt, im nächsten Schritt priorisierte Personen zu impfen, die aufgrund eingeschränkter Mobilität auch mit Unterstützung nicht in der Lage sind, eine Impfung im Impfzentrum in Anspruch zu nehmen. Das Kelheimer Impfzentrum erarbeitet derzeit ein Konzept, um immobilen, aktuell impfberechtigten Personen eine Impfung in ihrer Privatwohnung zu ermöglichen. Erste Impfungen in Privatwohnungen konnten bereits verabreicht werden.