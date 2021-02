Corona-Ticker Niederbayern: Impfzentrum arbeitet am Wochenende

11.00 Uhr: Tschechien ermöglicht mehr Tests für Grenzpendler

Die Möglichkeiten für tschechische Pendler, sich auch im eigenen Land auf das Coronavirus testen zu lassen und so die deutschen Teststationen zu entlasten, haben sich verbessert. Seit heute können Bürgerinnen und Bürger in Tschechien alle 3 Tage einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen lassen. Vorher war das nur alle 5 Tage kostenfrei möglich. Das hat Markus Meinke, der Leiter der Stabsstelle Europaregion Donau-Moldau beim Bezirk Oberpfalz, heute bekannt gegeben. Mit den häufigeren kostenlosen Schnelltests will die tschechische Regierung vor allem den mutierten Viren in der Bevölkerung auf die Spur kommen.

Außerdem will man den Pendlern, die in Deutschland arbeiten, etwas entgegenkommen. Sie brauchen nach Vorgabe der Bundesregierung seit letzter Woche alle 48 Stunden einen negativen Coronatest, um weiterhin an ihren deutschen Arbeitsplatz fahren zu dürfen. Dafür waren an vielen deutsch-tschechischen Grenzübergängen kurzfristig Teststationen aufgebaut worden. Die Tests dort sind kostenlos, die Kosten trägt der Staat. Die aufwendigeren PCR-Tests, die in Deutschland ebenfalls kostenlos sind, sind in Tschechien weiterhin nur mit ärztlicher Überweisung kostenfrei

5.20 Uhr: Testzentrum Philippsreut ab heute früher geöffnet

Das Corona-Testzentrum in Philippsreut im Kreis Freyung-Grafenau öffnet ab heute schon um 6 Uhr für Pendler und Landkreisbürger. Tschechische Pendler sollen so weiter ihren Arbeitsplatz gemäß der geltenden Regeln erreichen können, sagte Landrat Sebastian Gruber (CSU). Mit dem erweiterten Testangebot wolle man die Unternehmen der Region unterstützen. Dennoch könne man nicht alle Sicht- und Arbeitszeitmodelle abdecken, so Gruber weiter. Pendler können sich ab dem 1. Februar von Montag bis Freitag von 6 Uhr bis 17.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 17.30 Uhr kostenlos testen lassen.

5.10 Uhr: Auch in Landshut verkehren Schulbuslinien wieder

Der Stadtbusverkehr in Landshut verkehrt ab heute wie vor der corona-bedingten Schulschließung in Bayern. Das gab der Zweckverband Landshuter Verkehrsverbund (LAAV) bekannt. Das Kultusministerium hatte kurzfristig entschieden, ab dem 1. Februar 2021 die Abiturklassen und bestimmte Abschlussklassen der Berufsschulen im Wechsel in Präsenzunterricht zu beschulen. Die übrigen Schüler bleiben weiter daheim. Das betrifft auch die Abschlussklassen der Real- und Mittelschulen.

Die Verkehrsunternehmer im LAVV haben sich der neuen Situation angepasst und fahren montags bis freitags vom 1.2. bis 12.2.2021 grundsätzlich wie an Schultagen. Ab dem 15.2.2021 ist eine Neuregelung des Unterrichts zu erwarten. Dann können sich auch wieder die Fahrpläne ändern, hieß es.

5.00 Uhr: Busverkehr im Landkreis Kelheim ab heute wie an normalen Schultagen

Ab heute werden durch den Start des Schulbetriebes für Abschlussklassen alle Busfahrten wieder wie an Schultagen durchgeführt. Das teilte das Landratsamt Kelheim heute mit. Die coronabedingt eingeführten Verstärkerfahrten entfallen weiterhin.

Zusätzlicher Hinweis: Seit dem 18. Januar 2021 ist das Tragen einer FFP2-Maske in den Bussen und an den Haltestellen Pflicht. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren müssen keine FFP2-Maske tragen. Hier bleibt es bei der bisherigen Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ab einem Alter von sechs Jahren.