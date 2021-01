Corona-Ticker Niederbayern: Bundeswehr nur bedingt hilfreich?

14.05: Regener Landrätin: Pendler-Tests nur zweimal pro Woche

Die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) würde es begrüßen, wenn tschechische Grenzpendler nicht alle 48 Stunden, sondern nur zweimal pro Woche getestet werden müssten. "Das würde uns allen das Leben sehr erleichtern", sagte sie heute dem BR. Die Arbeitnehmer aus Tschechien, die in Deutschland arbeiten, regelmäßig zu testen, sei zwar "grundsätzlich schon sehr sinnvoll". Bei den gestrigen 573 Tests in Bayerisch Eisenstein zum Beispiel sei tatsächlich ein positiver Fall dabei gewesen. Aber die Testhäufigkeit alle 48 Stunden sei im Arbeitsalltag "fast nicht durchzuführen". Der Landkreis Regen öffnet seine gestern neu aufgebaute Teststation an der Grenze in Bayerisch Eisenstein künftig montags und mittwochs. Zusätzlich können tschechische Pendler sich an den festen Stationen in Regen und Viechtach testen lassen, dort künftig auch am Wochenende. Die Samstags- und Sonntagsöffnung wurde neu eingeführt.

13.51 Uhr: Ab heute im Testzentrum Philippsreut auch Schnelltests

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erweitert sein Testangebot: Ab heute sind auch im Testzentrum Philippsreut an der tschechischen Grenze Schnelltests möglich. Das Landratsamt Freyung-Grafenau hatte letzte Woche das Angebot für PCR-Tests im Testzentrum Philippsreut erhöht. Aktuell verfüge man dort über eine Kapazität von rund 7.000 Testungen pro Woche. Seit Sonntag sind dort erstmals drei Teststrecken in Betrieb, so die Behörde.

Neben den PCR-Tests werden ab heute auch Schnelltests ohne Voranmeldung angeboten. Damit werde die Flexibilität für tschechische Grenzgänger im Schichtbetrieb und für in unregelmäßigen Abständen einreisende Pendler erhöht, so das Landratsamt. "Die Vorlage eines negativen Tests innerhalb von 48 Stunden ist schon ein sehr enges Zeitfenster, das Pendler und Unternehmen vor sehr große Herausforderungen stellt. Mit dem aktuellen Ausbau unseres Testangebotes in Philippsreut versuchen wir bestmöglich, den tschechischen Grenzpendlern weiterhin ein Erreichen ihrer Arbeitsplätze in unserer Region zu ermöglichen", sagt Landrat Sebastian Gruber (CSU).

Im Testzentrum Philippsreut können sich nun von Montag bis Sonntag in der Zeit von 10 Uhr bis 17.30 Uhr Pendler und Landkreisbürger ohne Voranmeldung testen lassen. Die derzeitigen Öffnungszeiten werden in den nächsten Tagen vorerst unverändert beibehalten. Ebenso wird vorerst auch die Öffnung an den Wochenenden fortgesetzt. Das Testzentrum befindet sich in Philippsreut auf dem ehemaligen Zollabfertigungsgelände im sog. Schaltergebäude 5.