Corona-Ticker Niederbayern: Corona trübt Ausbildungsbilanz

17.00 Uhr: Dingolfing-Landau hebt 15-Kilometer-Vorschrift auf

Die Corona-Zahlen im Landkreis entwickeln sich aktuell in eine positive Richtung, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Der Inzidenzwert ist demnach am heutigen Montag auf 90 gesunken (Stand: 18. Januar, 0.00 Uhr). Dingolfing-Landau hat somit die zweitniedrigste Inzidenz in ganz Niederbayern. Nachdem der Landkreis sieben Tage in Folge unter der 200er-Grenze war, wird ab morgen, Dienstag, die 15-Kilometer-Regel des Landkreises für tagestouristische Ausflüge wieder aufgehoben.

Insgesamt gelten im Landkreis aktuell 158 Personen als laufender Corona-Fall (Stand: 18. Januar, 11 Uhr). Über das Wochenende wurden dem Gesundheitsamt nur zehn neue Fälle gemeldet (Freitag zwei, Samstag und Sonntag jeweils vier). 2.914 Personen wurden bisher positiv auf das Virus getestet, 67 Menschen sind mit oder an Corona gestorben.

15.00 Uhr: Ü80-Jährige im Landkreis Kelheim werden angeschrieben

Damit sich die Seniorinnen und Senioren umfassend über die Möglichkeit der kostenlosen Impfung informieren können, erhalten diese demnächst ein Schreiben des Landratsamtes Kelheim. Dem Brief sind desweiteren ein Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 sowie ein Präventionsschreiben der Niederbayerischen Polizei angefügt.

Textauszug aus dem Anschreiben: „Für die Terminvergabe bitten wir, Ihre Personalien, Ihre Adresse sowie eine telefonische Erreichbarkeit anzugeben. Dies ermöglicht es, Ihnen bei Bedarf weitere Informationen zukommen zu lassen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Zur Impfung selbst sollten, falls vorhanden, der Impfausweis, der Allergiepass und medizinische Unterlagen wie ein Herzpass, ein Diabetikerausweis oder eine Medikamentenliste mitgebracht werden.“

Impfberechtigt, aber nicht verpflichtet

Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, gehören zu einer von fünf Gruppen mit dem stärksten Risiko für eine schwere Erkrankung. Sie stehen daher bei der Impfreihenfolge an vorderster Stelle und genießen die höchste Priorität. Damit sind über 80-Jährige bereits jetzt berechtigt, aber selbstverständlich nicht verpflichtet, sich gegen das Coronavirus und die Erkrankung COVID-19 impfen zu lassen.

Im Landkreis Kelheim ist eine Impfung im ehemaligen Landratsamt Kelheim möglich, bereits vorhandene Büro- und Funktionsräume wurden hierfür umfunktioniert.

13.00 Uhr: Straubing-Bogen: Engpass beim Impfstoff verhindert weitere Erstimpfungen

Der Lieferengpass beim Impfstoff-Hersteller Biontech/Pfizer bremst offenbar bereits die ersten Kommunen aus.

Wie die Stadt Straubing und der Landkreis Straubing-Bogen am Montag mitteilen, seien zwar die Impfungen bisher planmäßig gelaufen. Auch der Bedarf für die Zweitimpfungen in dieser Woche werde geliefert. Doch die zunächst angekündigten Lieferungen für geplante weitere Erstimpfungen würden entfallen, hieß es. "Weitere Erstimpfungen sind in dieser Woche, wenn überhaupt, deshalb vermutlich nur in Einzelfällen möglich", heißt es in einer Pressemitteilung.

Am gestrigen Sonntag wurde demnach mit den ersten Zweitimpfungen durch die mobilen Impfteams in den Senioreneinrichtungen von Stadt und Landkreis begonnen.

Bisher wurden (Stand Sonntagabend) laut Landratsamt Straubing- Bogen in Stadt und Landkreis insgesamt rund 2.800 Erstimpfungen sowie ca. 100 Zweitimpfungen durchgeführt. Diese verteilen sich auf rund 1.100 Bewohnerinnen und Bewohner in Seniorenheimen, ca. 1.250 auf Personal in Alten- und Seniorenpflegeheimen sowie Kliniken und rund 500 Personen der Priorisierungsgruppe 1 (Personen über 80 Jahre, Rettungsdienste, ambulante Pflegedienste) im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landkreis.

12.03 Uhr: Großteil hält sich an FFP2-Maskenpflicht

In Niederbayern scheint die FFP2-Maskenpflicht, die ab heute gilt, gut angenommen zu werden. Zum Beispiel in einem großen Supermarkt in Plattling im Kreis Deggendorf: Dort hat sich der Großteil der Kunden zum Start der FFP2-Maskenpflicht heute auch daran gehalten. Rund 90 Prozent trugen beim Einkaufen eine FFP2-Maske, erzählt der Geschäftsführer. "Wir haben schon in den letzten Tagen gemerkt: Der Kunde stellt sich um. Es wird noch Kunden geben, die mit normaler Maske kommen, aber nächste Woche werden alle so weit sein."

Auch die Verkehrsbetriebe in Niederbayern ziehen am Mittag eine positive Bilanz zum ersten Tag, an dem die FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV gilt. Wie eine Abfrage ergab, hielten sich bisher nahezu alle Fahrgäste an die Regel. Susanne Franck von den Stadtwerken Landshut: "Die FFP2-Maskenpflicht in Landshut ist im Öffentlichen Nahverkehr wirklich ohne Probleme angelaufen. Die Fahrgäste sind alle gut informiert und hatten alle eine FFP2-Maske auf. Es sind keine Beschwerden bei uns eingegangen. Die Fahrgäste sind wirklich besonnen. Von unserer Seite da auch wirklich ein ganz großes Dankeschön!"

Diese Woche gilt sowohl in Supermärkten als auch im ÖPNV noch als "Probewoche". Wer also jetzt noch keine FFP2-Maske hat, müsste bei einer Kontrolle noch nicht mit einer Strafe rechnen. Ab kommender Woche droht in so einem Fall aber gegebenenfalls ein Bußgeld. Wie hoch das sein wird, ist noch nicht bekannt.

11.05 Uhr: 50 Anzeigen gegen Tagesausflügler im Bayerwald

50 Tagesausflügler aus Regionen, die momentan nicht in den Bayerwald fahren dürfen, hat die Zwiesler Polizei am Wochenende bei Kontrollen im Arbergebiet und am Geisskopf erwischt. Wie sie heute bekannt gab, waren es Menschen aus allen Regionen in Niederbayern und der Oberpfalz, von Deggendorf bis Passau, aber auch aus weiter entfernten Städten wie München und Fürth.

Sie alle dürfen momentan nicht in den Landkreis Regen, weil touristische Ausflüge von draußen wegen einer immer noch über 200 liegenden Inzidenz untersagt sind.

Die Polizei war mit Streifenwagen, teils verstärkt auch mit einem Fahrzeug mit Bereitschaftspolizisten, immer wieder in den Hauptausflugszielen Streife gefahren. Ertappt wurden die Leute, die über die Autokennzeichen leicht erkennbar sind, vor allem auf den Parkplätzen am Geisskopf, am Großen Arber und am Großen Arbersee. Sie wurden zum Verlassen des Landkreises aufgefordert und müssen außerdem mit einem Bußgeld rechnen. Der Regelsatz für solche verbotenen Tagesausflüge liegt bei 500 Euro.

Die meisten geparkten Autos in den Gebieten waren allerdings Landkreisbewohner. Einen Ansturm wie vor Inkrafttreten der 15-Kilometer-Regel gab es nicht.

9.35 Uhr: Großes freiwilliges Engagement in Passau

Dem Aufruf, zur Bewältigung der Corona-Krise in Pflege- und Behinderteneinrichtungen zu helfen, sind in Passau bisher 56 Menschen gefolgt. 37 davon konnten bereits vermittelt werden - eine erfreuliche Resonanz, wie die Stadt heute mitteilt.

Es handelt sich um Freiwillige aus unterschiedlichen Berufen: Zum Beispiel sind ein Ingenieur eine Gastronomin, Studierende, Lehrer und ein Landwirt im Einsatz. Die einen helfen zusätzlich zu ihrem Hauptberuf mit, andere nutzen Kurzarbeit oder Urlaub. "Bemerkenswert finde ich, dass Helferinnen und Helfer nicht nur aus der Dreiflüssestadt, sondern auch aus dem Umland kommen. Einem freiwilligen Engagement steht also nichts im Wege, über weitere Anmeldungen würde ich mich sehr freuen", sagt Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD).

Die Freiwilligen werden kurzfristig, insbesondere bei Grundpflegeprozessen, der Verpflegungsgabe und der sozialen Betreuung eingesetzt, so die Stadt Passau. Das Stammpersonal in den Heimen könne so entlastet werden.

Wem es möglich ist, unterstützend in Heimen und Einrichtungen im Stadtgebiet betreuend und pflegend tätig zu sein, wird gebeten, sich bei der Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen zu melden. Diese beantwortet auch unverbindlich Fragen und informiert darüber, in welchem Rahmen und welchem Umfang die Unterstützungsleistung erfolgen könnte. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 0851/396726 oder per E-Mail an heimaufsicht@passau.de möglich.

"Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die aktiv anpacken wollen, um der Pandemie Herr zu werden. In den Einrichtungen ist nach wie vor jede helfende Hand willkommen", zieht Oberbürgermeister Dupper ein Zwischenfazit nach den ersten Wochen.