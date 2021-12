Corona-Ticker Mittelfranken: Höchste Inzidenz in Ansbach

08.54 Uhr: Stadt Nürnberg bittet, sich vor Feiertagen testen zu lassen

Die Stadt Nürnberg bittet die Bürger, sich vor den Feiertagen vor privaten Treffen, Gottesdiensten und Veranstaltungen kostenlos auf Corona testen zu lassen. Wie die Stadt mitteilt, stehen im Stadtgebiet derzeit mehr als 80 Testmöglichkeiten zur Verfügung, größtenteils von privaten Träger oder Apotheken. Teils sind diese auch an Weihnachten geöffnet. Das städtische Testzentrum am Flughafen hat besondere Öffnungszeiten zu den kommenden Feiertagen. An Heiligabend (24.12) ist es von 8 bis 14 Uhr geöffnet, am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) von 8 bis 15 Uhr. An Silvester (31.12.) ist Testen dort von 8 bis 15 Uhr möglich, an Neujahr (1.1.22) von 13 bis 20 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) und am Sonntag, den 2. Januar 2021, ist das Testzentrum am Flughafen geschlossen.

In den vergangenen Tagen habe sich das Testaufkommen in Nürnberg laut der Mitteilung deutlich abgeschwächt. Die Stadt bittet außerdem, die bestehenden Impfangebote zu nutzen. Es sei essentiell, dass sich noch mehr Menschen in Nürnberg für eine Grundimmunisierung entscheiden. Diese schütze vor schweren Verläufen bei der sehr viel ansteckenderen Omikron-Mutation.