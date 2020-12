Corona-Ticker Mittelfranken: Schnelltests an Erlanger Schule

7.33 Uhr: Corona-Schnelltest-Aktion an Erlanger Realschule

Als eine der ersten Schulen in Bayern startet die Realschule am Europakanal in Erlangen heute eine Corona-Schnelltest-Aktion. Damit sollen sich Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse auf freiwilliger Basis testen lassen können, teilt das Bayerische Innenministerium mit. Die Tests sollen die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln ergänzen.

Mitinitiiert hat die Schnelltest-Aktion demnach Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der im Vorfeld betonte, die Schnelltests könnten unerkannt Infizierte aufspüren und damit helfen, die Ausbreitung des Virus zu stoppen: "Wenn ein Schüler an der Realschule am Europakanal unerkannt infiziert ist, kann dies durch die räumliche Nähe auch schnell zu Fällen im angrenzenden Albert-Schweizer-Gymnasium oder an der Hermann-Hedenus-Hauptschule führen. Insofern ist ein solcher Corona-Schnelltest dort besonders sinnvoll – als ergänzende Maßnahme zu den selbstverständlich weiterhin geltenden Hygiene- und Abstandsregeln", so Herrmann.

Finanziert werden die Schnelltests an der Realschule im Erlanger Schulzentrum West laut Innenministerium von der gemeinnützigen Erlanger Schreiber Stiftung. Am Vormittag (ab 08.00 Uhr) will Herrmann sich vor Ort ein Bild von der Corona-Schnelltest-Aktion in Erlangen machen.