Corona-Ticker Mittelfranken: Niedrigste Inzidenz in Erlangen

14.21 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen in Bayern steigt weiter rasant

In Bayern ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden erneut rasant gestiegen. Seit dem gestrigen Sonntag (30.01.22) haben sich 18.163 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus der aktuellen Meldung (31.01.22, Stand 08.00 Uhr) des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hervor. Demnach haben sich seit Pandemiebeginn 1.775.899 Menschen im Freistaat mit dem Virus infiziert. Seit gestern wurden sieben weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben im Freistaat insgesamt 20.438 Menschen an oder mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Bayern bei 1.388,2. Die höchste Inzidenz hat der Bezirk Oberbayern mit 1.583,6, am niedrigsten ist sie derzeit in Oberfranken mit 1.005,9.