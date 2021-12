Corona-Ticker Mittelfranken: THW hilft Nürnberg bei Impfzentren

18.00 Uhr: Nürnberger Polizei beendet illegale Corona-Disco-Party

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende hat eine illegale Party in einer Nürnberger Diskothek aufgelöst. In der Nacht zum Sonntag (28.11.2021) hatten die Beamten Betrieb in einer Disco in der Nürnberger Innenstadt bemerkt, teilte die Polizei mit. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen müssen Discos derzeit geschlossen bleiben. Die Türsteher versuchten den Angaben zufolge, die Kontrolle zu verhindern, was ihnen aber nicht gelang. Fünf der insgesamt 42 Gäste konnten keinen Impf- oder Testnachweis zeigen. Außerdem fanden die Beamten kleinere Mengen an Drogen. Bei einer groß angelegten Kontrolle in der Gastronomie und dem öffentlichen Personennahverkehr registrierte die mittelfränkische Polizei am vergangenen Wochenende insgesamt 157 Verstöße. Die meisten stellten Verstöße gegen die 2G- oder 3G-Auflagen dar, so die Polizei. 48 Personen trugen keine oder keine adäquate Maske.