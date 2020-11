Corona-Ticker Mittelfranken: Positive Tests in Bad Windsheim

16.30 Uhr: Zwei Schulen in Fürth und im Landkreis Fürth geschlossen

In der Stadt Fürth und im Landkreis Fürth sind zwei Schulen wegen Corona-Infektionen von Schülern und Lehrern geschlossen. In Fürth ist die Leopold-Ullstein-Realschule und in Zirndorf die Staatliche Realschule betroffen. In beiden Schulen sind so viele Lehrkräfte als Kontaktpersonen in Quarantäne, dass ein geregelter Unterricht nicht mehr möglich sei, sagte ein Sprecher des Landratsamts. Deshalb habe das Gesundheitsamt angeordnet, dass beide Schule bis zum 6. Dezember komplett geschlossen bleiben.

In der Ullstein-Realschule gab es neun positiv getestete Kinder. Das hatte zur Folge, dass 163 Schülerinnen und Schüler sowie 24 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne sind. In der Zirndorfer Realschule wurden fünf Schüler und ein Lehrer positiv getestet. Hier befinden sich 257 Kinder und 35 Lehrkräfte in Quarantäne. Der Unterricht findet derzeit digital statt. Der Präsenzunterricht in beiden Schulen soll voraussichtlich wieder am 7. Dezember beginnen.