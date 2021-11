Corona-Ticker Mittelfranken: Nürnberg meldet Melde-Verzug

10.00 Uhr: Weißenburg-Gunzenhausen mit höchster Inzidenz

Mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 293,3 weist der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen den höchsten Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Mittelfranken auf. Gestern lag die Zahl dort noch bei 294,4. Das geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 01.11.21, 03.23 Uhr).

Allerdings hat die Stadt Nürnberg gestern (01.11.21) in einer Mitteilung darauf hingewiesen, dass es aufgrund eines sprunghaften Anstiegs von gemeldeten Infektionsfällen in der Stadt noch mehrere Hundert nicht bearbeitete Fälle vom Wochenende gebe. Daher würden die auf Nürnberg bezogenen Inzidenzen und Meldungen des RKI die nächsten Tage nicht die reale Situation abbilden, sondern deutlich darunterliegen, heißt es weiter. Das bearbeitende Team des Gesundheitsamts sei bereits kurzfristig aufgestockt worden. Das RKI gibt für die Stadt Nürnberg aktuell einen Inzidenz-Wert von 200,4 an.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz der weiteren kreisfreien Städte und Landkreise im Bezirk: Stadt Fürth (232,4), Stadt Schwabach (221,6), Landkreis Fürth (205,6), Landkreis Erlangen-Höchstadt (167,3), Landkreis Neustadt a.d. Aisch/Bad Windsheim (160,0), Landkreis Roth (158,1), Landkreis Nürnberger Land (153,1), Stadt Ansbach (127,2), Landkreis Ansbach (122,5). Die niedrigste Inzidenz in Mittelfranken weist die Stadt Erlangen mit einem Wert von 110,3 auf.