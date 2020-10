Corona-Ticker Mittelfranken: Ampel steht auf gelb

16:11 Uhr: Steigende Corona-Zahlen in Mittelfranken und Nürnberg

Seit gestern sind 83 neue Corona-Fälle in Mittelfranken gemeldet worden. Das geht aus den aktuellen (Stand: 13.10.2020, 08:00 Uhr) Zahlen des Landesamtes für Gesundheit (LGL) mit Sitz in Erlangen hervor. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Mittelfranken damit 7.535 Menschen mit Covid-19 infiziert worden. Die Anzahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus ist nicht gestiegen. Mittelfranken ist laut LGL der Regierungsbezirk mit den drittmeisten Neuinfektionen seit gestern. Die meisten gab es mit 307 Fällen im Regierungsbezirk Oberbayern, danach kommt Schwaben mit 178. Aktuell hat keine Stadt in Mittelfranken die Corona-Warnstufe erreicht, also die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten. Die Stadt Nürnberg hat jedoch mit 36,65 den Frühwarnwert überschritten. Da dies seit einigen Tagen anhält, wurden heute einige Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beschlossen, wie etwa eine Mundschutzpflicht im Unterricht, sowie das Eingrenzen der Personenzahl bei privaten Feiern.

15:00 Uhr: Nach Corona-Pause öffnet Repair Café in Gunzenhausen wieder

Das Repair Café der Berufsschule Gunzenhausen hat ab Freitag Nachmittag (16.10.20) wieder geöffnet. Wie eine Sprecherin des Landratsamts Gunzenhausen mitteilt, können defekte Elektrogeräte nach monatelanger Corona-Pause wieder mit Handwerkerteams repariert werden. Das Angebot geht von 14.00 bis 18.00 Uhr und ist kostenlos beziehungsweise auf Spendenbasis. Hintergrund sind der Umweltschutz, Ressourceneinsparung und Nachhaltigkeit. Weitere Repair Cafés befinden sich in Treuchtlingen und Weißenburg.

13:55 Uhr: Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König in Quarantäne

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) ist bis einschließlich Freitag (16.10.20) in Quarantäne. Das teilte ein Pressesprecher der Stadt Nürnberg mit. Das Stadtoberhaupt habe gestern (12.10.20) am frühen Abend erfahren, dass er bei einer Veranstaltung am 2. Oktober Kontakt mit einer Person hatte, die eine Woche später positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Zwar habe der Oberbürgermeister inzwischen einen negativen Testbefund, dennoch schreibe ihm das Gesundheitsamt vor, bis einschließlich Freitag zuhause zu bleiben. Dann sei die 14-Tage-Frist abgelaufen. Marcus König hat laut Mitteilung der Stadt keine Symptome und kündigte an, seine Termine ab Samstag wieder wahrzunehmen.