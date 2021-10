Corona-Ticker Mittelfranken: Weißenburg-Gunzenhausen bei 153,5

5.30 Uhr: In Bayern enden die kostenfreien Coronatests

Corona-Tests im Freistaat sind ab heute für die meisten kostenpflichtig. Wer sich jetzt noch testen lassen will, muss sich gut informieren und häufig in die eigene Tasche greifen. Kostenlose Tests gibt es nur noch in den staatlichen Testzentren und dort nur für bestimmte Gruppen. Zum einen Personen, die per Dokument belegen können, dass sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Zum anderen für Schwangere und Kinder und Jugendliche sowie Studenten.

Außerdem bekommen Mitarbeiter von Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen weiter kostenlose Tests. Besucher von Alten und Pflegeheimen ebenfalls, jedoch nur mit einem Berechtigungsschein der Einrichtung. Und wer Corona-typische Symptome hat, kann beim Hausarzt kostenfrei getestet werden.