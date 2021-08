Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenzen steigen weiter

6.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Nürnberg steigt weiter – auch Ansbach überschreitet 35er-Marke wieder

Die 7-Tage-Inzidenz in Nürnberg steigt weiter. Heute (19.08.21) gibt das Robert-Koch-Institut den Wert mit 42,8 an – gestern hatte er noch bei 37,4 gelegen. Die Stadt Nürnberg hat angekündigt, dass bereits am Sonntag weitere Corona-Einschränkungen gelten könnten, sollte die Marke von 35 morgen zum dritten Mal in Folge überschritten werden. Wie die Maßnahmen konkret aussehen werden, regelt das Bayerische Gesundheitsministerium mit der Aktualisierung der 13. Bayerischen lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung. Diese wird noch im Lauf dieser Woche erwartet. Die Bund-Länder-Konferenz hatte in der vergangenen Woche beschlossen, dass es spätestens ab dem kommenden Montag (23. August) Beschränkungen geben soll, die vor allem Ungeimpfte betreffen werden. Ab einer Inzidenz von 35 soll dann bei Veranstaltungen, in der Gastronomie, aber auch beispielsweise bei Friseuren eine erweiterte Testpflicht gelten. In bestimmten Innenräumen gilt dann einheitlich die "3G-Regel": Es darf also nur hinein, wer geimpft, genesen oder frisch negativ getestet ist. Alle Personen, die weder vollständig Geimpfte noch Genesene sind, müssen einen negativen Antigen-Schnelltests vorlegen, der nicht älter ist als 24 Stunden - oder einen negativen PCR-Tests, der nicht älter ist als 48 Stunden ist. Ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und darüber hinaus Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden. In Mittelfranken liegt heute auch die Stadt Ansbach mit 47,8 wieder über dem kritischen Wert von 35. Gestern wurde die 35er-Marke in Ansbach noch unterschritten.