Corona-Ticker Mittelfranken: Gratis-Popcorn und Impfung im Kino

15.00 Uhr: Inzidenz von 10,25 im Bezirk

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mittelfranken ist leicht gesunken und liegt mit 10,25 weiter unter dem Bayernwert (14,66). Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen aktuell mitteilt, sind im Bezirk seit gestern 19 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus registriert worden (Stand 02.08.2021, 08.00 Uhr). Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Corona liegt in Mittelfranken weiter unverändert bei 2.563. Die höchsten Inzidenzwerte in Mittelfranken meldet das LGL für die Stadt Erlangen (16,88) und den Landkreis Erlangen-Höchstadt (16,76). In der Stadt Nürnberg liegt der Wert bei 13,12, gefolgt an dritter Stelle vom Landkreis Ansbach mit 12,46. Knapp über zehn liegt mit einem Inzidenzwert von 10,90 auch die Stadt Fürth, so das LGL. Mit Schwabach liegt in Mittelfranken auch eine von zwei Städten im Freistaat, die laut LGL aktuell einen inzidenzwert von 0,0 aufweisen – die andere ist Memmingen.