Corona-Ticker Mittelfranken: Fürth mit höchster Inzidenz

15.13 Uhr: Stadt Nürnberg bittet um Corona-Tests von Reiserückkehrern

Das Gesundheitsreferat der Stadt Nürnberg bittet alle Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer Corona-Tests durchführen zu lassen. Wie die Stadt mitteilt, sollen die Tests helfen, Infektionen sofort zu erkennen. So könne verhindert werden, dass sich weitere Menschen anstecken. Das sei gerade im Hinblick auf eine mögliche vierte Infektionswelle wichtig. Zudem seien "schon die ersten Fälle der ansteckenderen Delta-Variante aufgetreten“, sagt Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit. Eine Testpflicht aus Nichtrisikogebieten besteht nicht. Nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet aber müssen Reisende bis spätestens 48 Stunden nach Einreise nachweisen können, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Bis zum Eintreffen des Testergebnisses sollten möglichst alle Kontakte vermieden werden. PCR-Tests bietet das städtische Testzentrum am Flughafen Nürnberg an. Dort werden alle Personen kostenlos getestet, die ihren Wohnsitz in Bayern haben.