Corona-Ticker Mittelfranken: Besuchsverbot in Klinik entfällt

15.04 Uhr: LGL meldet 95 Neuinfektionen und vier Todesfälle

In Mittelfranken sind innerhalb eines Tages 95 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen gab es im Vergleich zu gestern vier weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 (Stand: 16.06.21, 08.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Mittelfranken steigt damit auf 2.511. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Mittelfranken 18,3. Der Durchschnittswert im Freistaat liegt bei 15,8. Den höchsten Inzidenzwert in Mittelfranken verzeichnet die Stadt Nürnberg. Aktuell liegt er dort bei 34,7. Am niedrigsten ist der Wert im Regierungsbezirk mit 4,7 derzeit im Landkreis Roth. Insgesamt haben sich in Mittelfranken seit Beginn der Pandemie 90.660 Personen mit dem Coronavirus infiziert.