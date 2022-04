Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenz bundesweit bei 790

10.00 Uhr: Impfangebote in Nürnberg für geflüchtete Ukrainer

Das Bayerische Rote Kreuz und die Malteser sind im Landkreis Nürnberger Land mit mobilen Impfteams unterwegs. Die Teams bieten Erst-, Zweit- und Biontech-Booster-Impfungen an, außerdem Viertimpfungen für die Personengruppen, für die die Stiko es aktuell empfiehlt; also Personen, die in Alten- oder Pflegeheimen wohnen, über 70 Jahre alt sind oder im Medizin- oder Pflegebereich arbeiten. Auch Menschen aus der Ukraine können sich an diesen Terminen kostenlos impfen lassen, so das Landratsamt Nürnberger Land. Da in der Ukraine zum Teil Vakzine verwendet wurden, die in der EU nicht als wirksam anerkannt sind, gelten Personen, die damit geimpft wurden, unter Umständen in Deutschland nicht als vollständig geimpft. Die Teams haben alle relevanten Aufklärungsunterlagen auch in ukrainischer Sprache dabei, können den Impfstatus vor Ort überprüfen und dann beraten, ob eine Impfung ratsam ist oder nicht.