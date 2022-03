Corona-Ticker Mittelfranken: Weniger Maske im Unterricht

7.00 Uhr: Keine Masken mehr im Unterricht an Bayerns Grund- und Förderschulen

Ab heute dürfen während der Schulstunden in den Klassen 1 bis 4 die Masken in Bayerns Grund- und Förderschulen in der Schultasche bleiben. Das Kabinett hatte die Abschaffung der Maskenpflicht in der vergangenen Woche auf Drängen der Freien Wähler beschlossen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) begründete die Entscheidung damit, dass es an den Grundschulen PCR-Pool-Tests gebe und das Maskentragen die Kleinsten ganz besonders belaste.

Ab kommender Woche sollen auch bei den Fünft- und Sechstklässlern die Masken im Unterricht fallen – wie an den Grund- und Förderschulen gilt auch hier bis auf Weiteres die PCR-Testpflicht.

Seit dem Wochenende laufen nach Beschluss der Bundesregierung bundesweit alle tiefgreifenden Corona-Maßnahmen aus. Bayern nutzt allerdings überall, wo dies rechtlich möglich ist, eine Übergangsfrist im neuen Gesetz aus. Deshalb bleibt es in Bayern bis zum 2. April bei den bisherigen Zugangsbeschränkungen (nur für Geimpfte/Genesene/Getestete), also etwa 2G im Freizeitbereich, 2G plus in Diskotheken oder 3G in Gaststätten und Hochschulen. Im Handel, in Freizeiteinrichtungen und anderswo gilt weiter FFP2-Maskenpflicht.

Ab dem 2. April werden auch in Bayern alle Kapazitäts- und Personenobergrenzen sowie das Tanz- und Musikverbot aufgehoben. Außerdem entfallen auch jegliche Kontaktbeschränkungen, Sonderregelungen für Gottesdienste und Versammlungen, das Verbot von Volksfesten und Jahresmärkten, das Verbot, auf öffentlichen Plätzen zu feiern sowie bestehende Möglichkeiten zu Alkoholverkaufs- und -konsumverboten. In Kitas müssen ab sofort keine festen Gruppen mehr gebildet werden.

Bundesweit bleibt es – und das dann auch über den 2. April hinaus – weiterhin bei Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken, im Nah- und Fernverkehr sowie bei Testpflichten in Pflegeheimen und Schulen.