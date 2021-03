Corona-Ticker Mittelfranken: Erlanger Rädli fällt aus

15.10 Uhr: 168 neue Infektionen in Mittelfranken

Mittelfranken meldet seit gestern (Dienstag, 09. März 2021) 168 neue Corona-Infektionen. Diese Zahl veröffentlicht das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist in den vergangenen 24 Stunden um zehn Fälle gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind in Mittelfranken 2.137 Menschen mit und an Covid-19 gestorben. Insgesamt haben sich in Mittelfranken nachweislich 62.583 Menschen mit dem Sars-Cov2-Virus infiziert. Bei der sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erreicht Mittelfranken aktuell einen Wert von 69,80 und liegt damit nun unter dem bayernweiten Inzidenzwert von 73,08. Die Stadt Fürth weist mit 102,73 weiterhin den höchsten Inzidenzwert in Mittelfranken auf. Allerdings ist der Wert seit gestern deutlich gesunken. Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat mit 35,89 mittlerweile den geringsten Stand im Regierungsbezirk.