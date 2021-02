Corona-Ticker Mittelfranken: Nürnberg wieder unter Wert von 100

17.00 Uhr: 23.105 Impfungen in Erlangen und Erlangen-Höchstadt

Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mitteilt, wurden in der vergangenen Woche in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt insgesamt 3.892 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Demnach entfallen davon 1.086 Impfungen (320 Erstimpfung / 766 Zweitimpfung) an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis. 908 Impfungen wurden in Senioreneinrichtungen, verabreicht (413 / 495). Mit Termin wurden in der vergangenen Woche 1.898 Seniorinnen und Senioren sowie Rettungskräfte und Ärzte mit COVID19-Kontakt beziehungsweise mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum in der Sedanstraße geimpft (714 / 1.184).

Insgesamt Seien somit seit Beginn 23.105 Personen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt die Schutzimpfung verabreicht worden. Das entspricht nach eigenen Angaben einer Quote von 5,2 Prozent, 4 Prozent hätten auch ihre Zweitimpfung erhalten, heißt es weiter. Damit liege das Impfzentrum von Stadt und Landkreis deutlich über dem bayerischen Durchschnitt, so das Landratsamt.