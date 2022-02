Corona-Ticker Mittelfranken: Niedrigste Bayern-Inzidenz in NEA

9.47 Uhr: PCR-Test positiv? Fürth informiert via E-Mail

Das Gesundheitsamt Fürth wird ab sofort alle, die beim PCR-Test positiv getestet wurden, nur noch per Mail oder alternativ per Post über die Isolation und das weitere Vorgehen informieren. Das teilt der Landkreis Fürth in einer Mitteilung mit. Die Absenderadresse dieser Mail lautet "corona-isolationsbescheid@lra-fue.bayern.de". Das Gesundheitsamt bittet darum, nach einem Test auch den Spam-Ordner des eigenen E-Mail-Postfachs im Auge zu behalten.

Nach der Mail bzw. dem Brief am Anfang der Isolation werde es im Regelfall keinen Kontakt mehr mit den Betroffenen aufnehme, so das Gesundheitsamt weiter. Es werde auch nicht mehr automatisiert ein Isolationsbescheid erstellt. Wer einen Bescheid benötigt, kann ihn mittels Online-Fallermittlungsformular anfordern unter: https://xima.landkreis-fuerth.de/frontend-server/form/provide/1809/