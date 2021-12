Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenz in allen Kreisen unter 250

06.43 Uhr: Inzidenz in allen Landkreisen unter 250

Mit Weißenburg-Gunzenhausen ist auch im letzten Landkreis in Mittelfranken die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Wert 250 gefallen. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) nun bei 249,2 (Stand 27.12.21, 3.25 Uhr). Das ist zwar ein Rückgang gegenüber dem Vortag (270,2), jedoch weist das RKI darauf hin, dass während der Feiertage und zwischen den Jahren weniger getestet wird und weniger Fälle gemeldet werden. Die zweithöchste Inzidenz ist im Stadtgebiet von Nürnberg zu verzeichnen (227,1), gefolgt von der Stadt Fürth mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 224,6. In Ansbach ist der Wert für Stadt (208,7) und Landkreis (208,3) nahezu gleich. Im Landkreis Roth ist die Inzidenz aktuell 190,3, im Stadtgebiet von Schwabach liegt sie mit 190,0 beinahe gleichauf. Für den Landkreis Fürth meldet das RKI eine Inzidenz von 188,7, für den Landkreis Nürnberger Land 169,4. Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim liegt der Wert bei 161,0, im Stadtgebiet von Erlangen bei 145,9. Die niedrigste Inzidenz in Mittelfranken verzeichnet der Landkreis Erlangen-Höchstadt, dort beträgt der Wert aktuell 134,7.