Corona-Ticker Mittelfranken: Landkreis WUG hat höchste Inzidenz

07.26 Uhr: Kreis Weißenburg-Gunzenhausen weiter mit höchster Inzidenz in Mittelfranken

Die Inzidenzen in Mittelfranken sind größtenteils rückläufig, aber in einzelnen Landkreisen gestiegen. Wie aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) für diesen Montag hervorgeht (20.12., Stand 3.22 Uhr), ist die Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen auf 376,4 leicht gestiegen. Am Vortag lag sie bei 370,1. Der Landkreis hat damit weiter den höchsten Wert im Bezirk. Auch im Landkreis Ansbach liegt die Inzidenz mit nun 320 höher als am Vortag (gestern: 311,9), ebenso im Landkreis Fürth mit nun 285,6 (gestern: 284,8).

In den übrigen Städten und Kreisen sind die Inzidenzen gesunken. Den niedrigsten Wert weist weiter die Stadt Erlangen mit derzeit 129,9 auf (gestern 136,1), den zweitniedrigsten der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim mit 192,6 (gestern 234,6).

Die weiteren Werte des RKI für Mittelfranken im Einzelnen:

Stadt Ansbach 367,1 (gestern: 357,5), Stadt Fürth 321,3 (gestern: 322,1), Lkr. Roth 320 (328,7), Stadt Nürnberg 318,1 (326,3), Stadt Schwabach 258,2 (gestern: 267,9), Lkr. Nürnberger Land 254,2 (gestern 273,5) und Lkr. Erlangen-Höchstadt 224,5 (gestern 231).