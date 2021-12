Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenzen sind rückläufig

12.05 Uhr: Stadt und Landkreis Fürth setzen Sonder-Impfaktion fort

Nachdem am vergangenen Wochenende in der Grünen Halle in Fürth rund 2.800 Booster-Impfungen verabreicht wurden, wird es dort auch an den nächsten beiden Adventswochenenden Sonder-Impfaktionen geben. Wie die Stadt und der Landkreis Fürth mitteilen, werden jeweils in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr Impfungen durchgeführt. Termine sollten online über das bayernweite Portal impfzentren.bayern.de gebucht werden. Für Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang besteht die Möglichkeit, telefonisch unter 0911/950 917-0 einen Termin zu vereinbaren. Bei der Impfaktion in der Grünen Halle können ausschließlich Menschen geimpft werden, die bei den ersten beiden Impfungen mit Biontec oder Moderna geimpft wurden, heißt es weiter. Den Angaben zufolge wurden in Stadt und Landkreis Fürth mittlerweile über 43.000 Drittimpfungen durchgeführt. Pro Tag werden im gemeinsamen Impfzentrum für Stadt und Landkreis Fürth und den dortigen Arztpraxen zusammen etwa 3.000 Menschen geimpft. Bis Ende Dezember sollen weitere 50.000 Menschen eine Booster-Impfung erhalten.