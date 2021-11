Corona-Ticker Mittelfranken: Große Unterschiede bei Inzidenzen

06.35 Uhr: Große Unterschiede bei Inzidenzwerten

In Mittelfranken gibt es bei den Inzidenzwerten zu den Corona-Neuinfektionen große Unterschiede. So verzeichnet der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mit 757 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mittelfranken, der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim mit 261,7 die niedrigste. Das geht aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 29.11.21, 03.12 Uhr).

Unter dem Wert von 500 liegen neben dem Landkreis Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim in Mittelfranken auch die Stadt Ansbach (472,6), der Landkreis Erlangen-Höchstadt (449,7) und die Stadt Erlangen (380,8).

Für alle anderen Landkreise und Städte im Bezirk meldet das RKI aktuell Inzidenzwerte über 500 – aber noch unterhalb der 1.000er-Marke, bei der schärfere Maßnahmen greifen würden.

Die weiteren gemeldeten Inzidenzwerte in Mittelfranken: Landkreis Ansbach 624,3, Stadt Fürth 600, Landkreis Nürnberger Land 598,3, Landkreis Roth 537,9, Stadt Schwabach 523,7, Landkreis Fürth 515,8, Stadt Nürnberg 504,9.