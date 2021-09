Corona-Ticker Mittelfranken: Zwei Hallenbäder in Nürnberg öffnen

8.42 Uhr: Nordostbad und Katzwangbad in Nürnberg öffnen wieder

In den Nürnberger Hallenbädern kehrt aufgrund der neuen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung annähernd Normalität ein. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, ist mit der heutigen Öffnung des Nordostbads und des Katzwangbads das Angebot wieder komplett. Halbjahres- und Mehrwertkarten der Badegäste können wieder eingelöst werden. Allerdings sei der Zugang nach wie vor beschränkt. Im Südstadtbad und im Langwasserbad müssen Zeitfenster vorab gebucht werden. Allerdings seien nun deutlich mehr Badegäste zugelassen, so die Stadt. Der Ticketkauf sollte – wie auch für das Nordostbad – online erfolgen. Im Katzwangbad gilt der reguläre Ticketverkauf an der Kasse. In allen Bädern gilt die 3-G-Regel.