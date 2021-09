Corona-Ticker Mittelfranken: Nürnberg mit höchster Inzidenz

06.34 Uhr: Nürnberg mit höchster Inzidenz in Mittelfranken

In Mittelfranken verzeichnet nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Stadt Nürnberg die höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner. Sie liegt hier aktuell bei 112,5. Hinter Nürnberg folgt laut RKI die Stadt Fürth (99,0). In der Stadt Schwabach, die in der vergangenen Woche die höchsten Werte in Mittelfranken verzeichnete, ist der Wert wieder unter die Marke von Hundert gesunken. Hier ist laut RKI der Inzidenzwert zu Wochenbeginn bei 87,7. Die geringste Sieben-Tage-Inzidenz in Mittelfranken hat der Landkreis Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim mit 49,4.

Alle mittelfränkischen Städte und Landkreise liegen damit über dem Schwellenwert von 35, ab dem unter anderem in der Innengastronomie, bei Kulturveranstaltungen und in Fitnessstudios die 3G-Regel gilt. In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz dem RKI zufolge aktuell bei 86,4.

Die Werte für die restlichen Städte und Landkreise in Mittelfranken: Stadt Erlangen (76,5), Lkr. Erlangen-Höchstadt (50,7), Lkr. Fürth (68,2), Lkr. Roth (62,9), Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen (77,8), Lkr. Ansbach (52,9), Lkr. Nürnberger Land (49,7).