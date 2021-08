Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenz steigt weiter deutlich an

16.10 Uhr: Stadt Nürnberg überschreitet 50er-Schwelle bei 7-Tage-Inzidenz

Die Stadt Nürnberg hat mit einer 7-Tage-Inzidenz von 52,28 die 50-er Schwelle überschritten. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen ist das die höchste 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mittel-und Oberfranken. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen ist das die höchste 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mittel-und Oberfranken. Die niedrigsten Inzidenzen haben die Landkreise Coburg (10,37) in Oberfranken und Nürnberger Land (19,91) in Mittelfranken. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mittelfranken liegt nun bei 36,33 und in Oberfranken bei 24,22. Die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat liegt bei einem Durchschnittswert von 43,68. In Mittelfranken sind seit gestern 110 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Es weiterhin keinen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19. Die Zahl der Todesfälle in Mittelfranken bleibt damit bei 2.565. In Oberfranken starb ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt haben sich in Mittelfranken seit Beginn der Pandemie 92.921 Personen mit dem Coronavirus infiziert, in Oberfranken sind es 57.404 Menschen.