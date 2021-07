Corona-Ticker Mittelfranken: Schwabach mit Inzidenz von null

5.50 Uhr: Schwabach als einzige Kommune in Mittel- und Oberfranken mit Inzidenz von null.

Die Stadt Schwabach in Mittelfranken meldet heute als einzige Stadt in Mittel-und Oberfranken einen Inzidenzwert von 0,0. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: 26.07.2021, 03:13 Uhr). In Mittel -und Oberfranken haben einige Städte und Landkreise eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter fünf: darunter die Stadt Bayreuth (1,3), die Landkreise Kronach (1,5), Hof (2,1) und Ansbach (2,2), die Stadt Hof (2,2) und der Landkreis Roth (2,4). Die höchste Inzidenz hat in Mittel-und Oberfranken die Stadt Bamberg mit 32,3. Neben der Stadt Schwabach hat in ganz Bayern nur der Landkreis Neumarkt i.d.Opf. eine Inzidenz von null.