Corona-Ticker Mittelfranken: WUG mit 7-Tage-Inzidenz von 0

7.45 Uhr: Weniger Beschäftigte im Homeoffice

Im vergangenen Monat ist die Zahl der im Homeoffice tätigen Beschäftigten gesunken. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Münchner ifo Instituts fiel der Anteil von 31,0 auf 28,4 Prozent der Beschäftigten, die zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiteten. "Mit dem abklingenden Infektionsgeschehen und der steigenden Impfquote kehren Beschäftigte in die Präsenzarbeit zurück", sagte Jean-Victor Alipour vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Indes lief die Pflicht zu Homeoffice in der Corona-Krise erst Ende des Monats aus.