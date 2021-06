Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenz aller Landkreise unter 10

06.45 Uhr: RKI: Inzidenzen aller Landkreise unter 10

Alle Landkreise in Mittelfranken melden heute einen Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 100.000 Einwohner von unter zehn. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt er im Landkreis Roth sogar unter eins, bei 0,8. Der benachbarte Landkreis Ansbach verzeichnet dagegen eine Inzidenz von 9,8.

Wie auch in der Vergangenheit sind die Zahlen von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in den Städten höher als in den Landkreisen. Die Ausnahme in Mittelfranken ist erneut Erlangen: Die Stadt verzeichnet einen Inzidenzwert von 7,1. Die Stadt Nürnberg meldet dagegen 22,2 Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner.