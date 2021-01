Corona-Ticker Mittelfranken: Knapp 500 neue Corona-Fälle

12.30 Uhr: Bayerisches Gastgewerbe mit massiven Umsatzeinbrüchen durch Lockdown

Die Umsätze im bayerische Gastgewerbe sind im November 2020 durch die Corona-Maßnahmen um fast 70 Prozent eingebrochen. Das geht aus Erhebungen des Statistischen Landesamtes mit Sitz in Fürth hervor. Danach sanken die Umsätze im Gastgewerbe gegenüber dem Vorjahresmonat preisbereinigt um 68,3 Prozent. Dementsprechend hat auch die Zahl der Beschäftigten deutlich abgenommen, im November 2020 waren es 27,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch gegenüber dem Vormonat (Oktober 2020) war der Einbruch deutlich, der Umsatz nahm um 60,7 Prozent ab, die Zahl der Beschäftigten sank um 18 Prozent. Hotels und andere Beherberungsbetriebe sind von den Einbußen am stärksten betroffen, ihr Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresmonat im November sogar um 82 Prozent. Nach Auswertung der von den Betrieben gemeldeten Zahlen bis November war 2020 insgesamt ein schlechtes Jahr für das bayerische Gastgewerbe, in den ersten 11 Monaten sanken die Umsätze um rund 35 Prozent, die Zahl der Beschäftigten sank um 16 Prozent.

9.45 Uhr: Rother Landrat kritisiert 15 km-Regelung: "Macht so keinen Sinn"

Der Landrat des Landkreises Roth Herbert Eckstein (SPD) hat die 15-km Regelung kritisiert. In einem Schreiben bezeichnet er die Corona-Maßnahme als nicht kontrollierbar. Außerdem mache es keinen Sinn, dass Menschen in einen Hotspot reisen dürfen, aber die Bewohner dieses Gebietes in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt seien.

Wörtlich nimmt Eckstein Bezug auf die beliebten Ausflugsziele in seinem Landkreis: „Wem wäre geholfen, wenn der Roth- oder Brombachsee von Gästen mit einem Inzidenzwert von kleiner 200 überlaufen wäre, aber keine Gäste aus dem Landkreis (aktuell Inzidenzwert über 200), die mehr als 15 km entfernt wohnen, dabei sind.“ Er fragt sich auch, wer das kontrollieren sollte. Grundsätzlich ist Eckstein dafür, die Tagesausflüge in touristische „Hot-Spots“ zu begrenzen. Doch es müssten praktikablere Maßnahmen gefunden werden, schreibt Eckstein in Richtung Staatsregierung. Zum Beispiel schlägt er Parkgebühren auch im Winter vor, um eine bessere Verteilung der Erholungssuchenden zu erreichen.