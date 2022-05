Corona-Ticker Mittelfranken: Fürther Impfbus fährt wieder

7.00 Uhr: Keine Testpflicht mehr an den Schulen in Bayern

Ab heute sind die Schülerinnen und Schüler in Bayern von der Corona-Testpflicht befreit. Wie das Bayerische Kultusministerium mitteilt, entfallen die Testungen in allen Jahrgangsstufen. Auch die 3G-Regelung gilt ab heute nicht mehr. Damit ist für das Betreten des Schulgeländes kein Testnachweis mehr erforderlich. Das Kultusministerium appelliert aber an Schüler und Lehrer, weiterhin auf Hygiene zu achten, freiwillig Maske zu tragen und wo möglich Abstände einzuhalten. Insbesondere nach einem bestätigten Infektionsfall sollten Schüler und Lehrer der betroffenen Klassen fünf Tage lang Masken tragen. Auch sollten die Klassenzimmer nach wie vor regelmäßig gelüftet werden, so das Kultusministerium.