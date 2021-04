Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenzen steigen weiter

7.00 Uhr: Stadt Nürnberg mit einem Inzidenzwert über 200 – Erlangen mit über 100

In den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen steigen die Zahlen des Sieben-Tage-Inzidenzwertes: Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) heute meldet, liegt der Inzidenzwert mit den Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner in Nürnberg nun bei 206,4. Am Sonntag (11.4.) lag dieser Wert bei 193,7, am Samstag (10.4.) bei 188,1. Auch für die Städte Fürth und Erlangen meldet das RKI steigende Zahlen: Mit einem Inzidenzwert von 103,1 liegt Erlangen mit den Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner wieder über Hundert. Fürth verzeichnet laut RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 184,4. Am Samstag betrug sie 175,9.