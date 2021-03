Corona-Ticker Mittelfranken: Plattform für Nürnberger Musikszene

06.38 Uhr: Nürnberger Inzidenz bereits bei 186,2

In Nürnberg steigt die 7-Tage-Inzidenz weiter an. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert in der Frankenmetropole heute bereits bei 186,2. 965 neue Corona-Fälle wurden den Angaben des RKI zufolge in der vergangenen Woche in Nürnberg gemeldet.