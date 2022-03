Corona-Ticker Mittelfranken: Infektionszahlen schnellen hoch

15.17 Uhr: Stadt Nürnberg startet Impfkampagne mit Influencer

Um junge Menschen für die Covid-Impfung zu gewinnen, hat die Stadt Nürnberg eine Kampagne in den sozialen Medien gestartet. In 22 kurzen Clips beantwortet ein Arzt Fragen rund um die Impfung, teilte die Stadt mit. Dafür hat der Nürnberger Influencer "Posu" mit Arnim Geise, Leiter der Internistischen Intensivmedizin am Klinikum Nürnberg, gesprochen. Die Videos sind auch auf der Plattform "laut!" zu sehen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Jugendamt Nürnberg, um Jugendliche an aktuellen Entwicklungen in der Stadt teilhaben zu lassen. Die Clips sind auf den sozialen Kanälen der Stadt Nürnberg sowie unter https://laut-nuernberg.de/corona abrufbar.