Corona-Ticker Mittelfranken: Schnelltestzentrum in Nürnberg

15.20 Uhr: 163 Neuinfektionen - Inzidenz liegt bei 94,64

In Mittelfranken ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit gestern (Sonntag, 31.01.21) um 163 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 56.068 Menschen in Mittelfranken nachweislich mit dem Sars-Cov2-Virus angesteckt. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner verzeichnet Mittelfranken aktuell einen Wert von 94,64. Das liegt knapp über dem bayernweiten Inzidenzwert von 92,34. Im Vergleich zu gestern korrigierte das LGL die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 um sechs nach unten. Damit liegt die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie in Mittelfranken derzeit bei 1.600.

14.30 Uhr: Schnelltestzentrum in Nürnberg

Nürnberger Bürgerinnen und Bürger können sich ab Mittwoch (3.2) in einem neuen Schnelltest-Zentrum kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Eine Anmeldung zum Test ist nach Auskunft der Stadt nicht nötig. Das Testergebnis liegt dann in 15 bis 20 Minuten vor. Nürnbergs Oberbürgermeister König (CSU) bezeichnete das Schnelltest-Zentrum als einen weiteren Baustein im Kampf der Stadt gegen Corona. Dies sei umso wichtiger, da wegen der vermutlich noch deutlich ansteckenderen Virus-Mutationen alle noch stärker aufpassen müssten. Das Nürnberger Schnelltest-Zentrum befindet sich in der Zentrale des Bayerischen Roten Kreuzes in der Nunnenbeckstraße. Es hat zunächst an drei Tagen die Woche - Montag, Mittwoch und Freitag - zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Der Betrieb ist vorerst bis Ende Februar vorgesehen. Das Zentrum wird von verschiedenen Nürnberger Hilfsorganisationen betrieben. Nach Auskunft der Stadt können im Schnelltest-Zentrum 30 bis 40 Schnelltests pro Stunde gemacht werden. Die Kapazitäten könnten aber an den Bedarf angepasst werden.

07.55 Uhr: 5.608 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut meldet 5608 Neuinfektionen in Deutschland. Damit haben sich 2.221.971 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion gestorben sind, erhöht sich demnach um 175. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 91. Die montags vom RKI veröffentlichten Zahlen sind häufig unvollständig, da nicht alle Fälle vom Wochenende berücksichtigt werden.