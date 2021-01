Corona-Ticker Mittelfranken: Insgesamt mehr als 55.000 Fälle

19.57 Uhr: Mehr als 9.000 Impfungen in Erlangen

Allein in der dritten Kalenderwoche wurden 3.180 Menschen in der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt gegen das Coronavirus geimpft. Knapp 1.700 Impfungen gingen dabei an das Personal der verschiedenen Kliniken in Stadt und Landkreis. Etwas über 1.000 Dosen wurden in Senioreneinrichtungen verabreicht. Außerdem wurden rund 500 an Rettungskräfte, Ärzte mit Covid-19-Kontakt und mobile Pflegedienste geimpft. Seit Impfstart Ende Dezember haben 9.075 Menschen in Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt einen Impfstoff erhalten. Heute wurden das erste Mal 324 Seniorinnen und Senioren mit Termin gegen das Coronavirus geimpft. In dieser Woche sind 800 Termine im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landkreis vergeben worden.