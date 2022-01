Corona-Ticker Mittelfranken: Regulärer Betrieb in Impfzentren

7.49 Uhr: Meist regulärer Betrieb ab heute in den Impfzentren

In den Impfzentren in Mittelfranken geht der Betrieb heute weitestgehend regulär weiter. Über die meisten kommunalen Impfzentren ist aber nach wie vor eine Terminvergabe über das bayerische Impfportal (impfzentren.bayern.de) notwendig. Das gilt auch für die kommunalen Impfzentren der Stadt Nürnberg, die auch am Dreikönigstag am 6. Januar geöffnet haben.

Eine Sonderimpfaktion für fünf- bis elfjährige Kinder, deren Geschwister und Eltern findet heute bis einschließlich Mittwoch im Nürnberger Stadtteil Langwasser statt. Die Terminvergabe erfolgt per Hotline. Auch in Stadt und Landkreis Fürth werden heute wieder Bürgerinnen und Bürger gegen den Coronavirus geimpft. Die drei Impfstellen in Fürth, Stein und Langenzenn öffnen ab Mittag. Allerdings hat das Impfzentrum in der Rosenstraße in Fürth am 6. Januar geschlossen. Auch hier muss jeder Impfwillige vorher einen Termin über das Impfportal vereinbaren.

Ohne Terminvergabe ist in dieser Woche das Impfen in Erlangen möglich: Im Einkaufzentrum Arcaden startet heute eine Sonderimpfaktion für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene. Bis einschließlich Samstag werden vor Ort Terminkarten ausgegeben, die nur in bestimmter Anzahl vorhanden sind. Dabei haben Erst- und Zweitimpfungen Vorrang, teilen die Impfzentren für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt mit. Auf deren Internetseite sind auch Sonderimpfaktionen im Landkreis veröffentlicht: So gibt es heute eine in Heroldsberg, morgen dann in Großenseebach sowie weitere im Laufe der Woche in anderen Orten.