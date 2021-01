Corona-Ticker Mittelfranken: Vesperkirche wird verschoben

07.59 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Fürth deutlich über 200

In Fürth ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weiter angestiegen. Laut den aktuellen Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) liegt sie derzeit bei 229,58. Am Dienstag war sie mit 213,32 noch niedriger. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz nicht bis Montag sinkt, gilt für die Menschen in Fürth der beschlossene Bewegungsradius von 15 Kilometern. Insgesamt sind in Fürth seit Ausbruch der Corona-Pandemie 72 Menschen an Covid-19 gestorben. Aktuell sind 253 Menschen in Quarantäne.