Corona-Ticker Mittelfranken: 3G in der Jugendarbeit gefordert

7.59 Uhr: Bayerischer Jugendring fordert 3G für Jugendarbeit

Der Bayerische Jugendring (BJR) fordert für die Jugendarbeit im Freistaat die 3G-Regelung. Die seit Ende November geltende 2G-Regel, die nur Geimpften und Genesenen Zugang zu Veranstaltungen gewährt, sorge für Ärger und Frust, heißt es in einer Mitteilung. Jugendarbeit in verantwortungsvoller Form sei auch mit regelmäßigen Corona-Tests möglich, schreibt BJR-Präsident Matthias Fack.

"Warum sich eine Gruppe Jugendlicher in einem Restaurant oder an einer Tankstelle treffen dürfen, im Jugendzentrum aber nicht – das erschließt sich mir nach wie vor nicht und ist absurd", empört sich Fack vor der Kabinettssitzung der Staatsregierung am Montag. Der Impfstatus junger Menschen dürfe keinesfalls ausschlaggebend für ihre gesellschaftliche Teilhabe sein, betonte der Präsident. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen insbesondere aus sozial benachteiligten Verhältnissen sei besorgniserregend.