Corona-Ticker Mittelfranken: Heimleiter dankt Bundeswehr

13.25 Uhr: Mittelfränkischer Heimleiter dankt Bundeswehr

Im Diakoneo-Pflegeheim in Obernzenn, Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, ist dank der Unterstützung der Bundeswehr die Betreuung aller Bewohner gesichert. Laut Heimleiter Frank Lottes übernehmen seit einer Woche drei Soldaten der Bundewehr die nötigen Corona-Tests. "Die Soldaten sind uns eine große Hilfe", so Lottes. Von 70 Mitarbeitern befinden sich derzeit 17 in Quarantäne. Über eine Zeitarbeitsfirma konnten kurzfristig zwölf Pflegekräfte einspringen. Pflegerische Tätigkeiten könnten die Soldaten nicht übernehmen, betont der Heimleiter. Sie würden aber in der Betreuung eingesetzt und würden älteren Bewohnern gerne vorlesen. Zudem übernehmen die Soldaten die notwendigen Corona-Tests der Mitarbeiter im Haus. Laut Lottes muss jeder Mitarbeiter drei Mal wöchentlich getestet werden, im Verdachtsfall häufiger. Nach eigenen Angaben hat der Fürther Bundestagsabgeordnete Christian Schmidt (CSU) den Einsatz befürwortet. "In einer nationalen Notlage wie wir sie gerade erleben, ist die Bundeswehr zur Unterstützung bereit und fähig. Ich danke der Truppe für ihren herausragenden Einsatz", heißt es in einer Mitteilung.