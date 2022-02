Corona-Ticker Mittelfranken: Niedrigste Bayern-Inzidenz in NEA

7.15 Uhr: Landkreis NEA mit bayernweit niedrigster Inzidenz

Der Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim verzeichnet derzeit die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern. Dort beträgt der Wert 531,2. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: 14.02.2022, 03:19 Uhr). Sonst liegt in Mittelfranken nur die Stadt Nürnberg mit einer Inzidenz von 946,2 unter der 1.000er-Marke. Am höchsten ist der Wert in Mittelfranken aktuell im Landkreis Roth. Dort ist der Wert über die Marke von 2.000 geklettert und liegt nun bei 2.091,7.