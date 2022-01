"Corona-News mit Dr. Christoph Spinner": Ein Jahr – 50 Folgen

Woche für Woche spricht der Infektiologe und Pandemiebeauftragte des Münchner Klinikums rechts der Isar der TU München über die aktuell wichtigsten Corona-Fragen. Woche für Woche steht er Jeanne Turczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks Rede und Antwort.

Den Spaß daran hat er trotzdem nicht verloren – auch weil ihm dieser Teil seiner Arbeit sehr wichtig ist: "Wissenschaftliche Erkenntnisse sind aus meiner Sicht die Grundlage für gesellschaftliche Entscheidungen. Die müssen auf Fakten begründbar sein, auch so, dass sie Nichtwissenschaftler verstehen können."

Zum Artikel "Genesenen-Status gilt wegen Omikron nur noch drei Monate"

Wissenschaftliche Erkenntnisse können sich auch wieder ändern

Wissenschaft verständlich zu erklären, damit sich alle eine eigene Meinung bilden können – eine Einstellung, mit der Christoph Spinner ein Bedürfnis der Zeit trifft. Dabei ist das Verhältnis von Medien und Wissenschaft nicht immer einfach, weiß Medienethikern Claudia Paganini von der Hochschule für Philosophie in München. Auch weil vermeintliche Gewissheiten schnell überholt sein können: "Die meisten Menschen, die nicht in der Wissenschaft aktiv sind, sind sich nicht bewusst, dass Wissenschaft immer nur eine Annäherung an Sachverhalte ist."

Deswegen ist die BR-Wissenschaftsredaktion angewiesen auf Experten, die das Pandemiegeschehen schnell und aktuell einordnen können. Neben Virologen, Modellierern, Soziologen und Psychologen sind Mediziner mit die wichtigsten Stimmen in der Corona-Krise.

Corona-News – ein Gewinn für Hörer und Macher

Ein Jahr Corona-News: Für Christoph Spinner jedenfalls hat sich schon fast so etwas wie Routine eingestellt: sich wöchentlich vorbereiten, einen Überblick über die aktuelle Studienlage verschaffen – und nicht zuletzt das eigene Wissen über Corona erweitern. Quasi ein Gewinn für beide Seiten, den Wissenschaftler und die Zuhörer.

Denn bei den Themen, die auf dem Programm stehen, geht es um Fragen, die nicht nur Forscher wie ihn interessieren. Sie spiegeln das wieder, was die Menschen in Bayern aktuell bewegt: Welcher Impfstoff ist wie gut? Was ist bekannt über Impfnebenwirkungen? Wer braucht wann eine Auffrischungsimpfung? Wie sinnvoll ist es, Kinder zu impfen? Braucht es eine Impfpflicht? Wie steht es um Medikamente gegen Corona?

Diffuse Lage durch Omikron

Kein Wunder also, wenn es in der 50. Folge der Corona-News auch um die aktuelle Omikron-Variante geht. Die Tatsache etwa, dass einerseits die Infektionszahlen massiv steigen, und damit auch die Inzidenzen. Und andererseits die Politik Hotspot-Regelungen aussetzt, bei denen ab einer Inzidenz von 1.000 der Lockdown eintreten würde. Ein Widerspruch?

Nein, findet Christoph Spinner. Denn die Inzidenz sei immer nur ein indirekter Hinweis gewesen, um eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens zu erkennen. Bei der Omikron-Variante müssten infizierte Menschen jedoch viel seltener in Kliniken.

Der Grund: Bei einer Omikron-Infektion verläuft die Krankheit in der Regel eher mild. Gleichzeitig steigt der Anteil derer, die bereits geimpft sind. "Die Belegung in oberbayerischen Kliniken ist im Moment so niedrig, wie sie lange nicht mehr war. Deswegen ist die absolute Zahl 1.000 für einen faktischen Lockdown definitiv nicht mehr geeignet."

Spinner rät davon ab, auf Omikron-Impfstoff zu warten

Und auch wenn eine Infektion mit der Omikron-Variante oft milder verläuft: Christoph Spinner rät davon ab, auf die Impfung zu verzichten oder den Booster aufzuschieben, bis der Impfstoff an Omikron angepasst ist. Die vollständige Impfung samt Booster bleibe der beste Schutz, so der Infektiologe. Denn nur weil Omikron vorherrsche, sei es ja nicht so, dass keine andere Variante mehr zirkuliere.

Und trotzdem knüpft Christoph Spinner vorsichtig Hoffnung an die Omikron-Variante: Dass wir doch noch eine Art Herden-Immunität erreichen, weil sich viele Menschen trotz Impfung oder überstandener Infektion milde anstecken. Das wäre dann zwar vielleicht auch das Ende seiner Corona-News. Doch bis es soweit ist, will er vorerst noch unermüdlich weiter erklären.

Seit 20. Januar 2021 erklärt der Infektiologe Dr. Christoph Spinner die Corona-Lage in Bayern. Der Podcast ist im BR Podcast-Center unter "IQ Wissenschaft und Forschung", auf allen Podcast-Plattformen und hier zu finden.