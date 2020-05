Corona-News für Argentinien aus Regensburg

Regensburg kennen in Südamerika wohl die Wenigsten. Doch in den letzten Wochen war die Stadt zumindest in Argentinien immer wieder im Fernsehen zu sehen. Der Nachrichtensender A24 hat während der Lockdown-Zeit immer wieder aus Regensburg über die Situation in Deutschland berichtet.

Weder Berlin noch München - sondern: Regensburg

Hier lebt kolumbianische Journalistin Diana Marcela Alvarado Agudelo. Wenn sie live mit dem Moderator im Studio spricht, ist im Hintergrund die Regensburger Altstadt zu sehen. Der Produzent hat eine Journalistin in Deutschland gesucht. Ich habe ihm gesagt, ich wohne nicht in Berlin und nicht in München, sondern in Regensburg und werde von hier aus berichten. Er hat nur gesagt: "Ja, cool!"

Seit zwei Jahren lebt die Kolumbianerin in der Oberpfalz. Auch wenn Regensburg verglichen mit ihrer Geburtsstadt Bogota mit über sieben Millionen Einwohnern eine Kleinstadt ist, gefällt es ihr hier gut. Durch die Studenten aus vielen Ländern sei die Stadt multikulturell. Sie habe schnell andere Menschen kennengelernt. "Es ist klein, aber es macht Spaß hier."

Die Deutschen hätten sich vernünftig verhalten

Jetzt in der Coronakrise ist in Südamerika auch das Interesse an Deutschland gewachsen. Diana Marcela Alvarado Agudelo hat deshalb berichtet, wie es den Menschen in Regensburg mit den Einschränkungen der letzten Wochen ergangen ist.

"Der Sender wollte von mir keine offiziellen Informationen, sondern wissen, wie es den Menschen geht, wie sie sich fühlen", sagt Diana Marcela. Die Deutschen hätten sich ihrer Ansicht nach sehr ruhig und vernünftig verhalten. "Die Leute wissen schon, dass wenn du zuhause bleiben sollst, dann macht man das, weil es besser für dich ist. In Lateinamerika passiert das nicht", sagt die Journalistin.

Deutschland als Vorbild für Südamerika

Auch ihre Verwandten seien ängstlich. Ihr Bruder bleibe mit seiner Familie derzeit wo es geht zuhause, doch seine Frau arbeitet als Ärztin in einer Klinik. "Sie haben Angst", sagt die Alvarado Agudelo. Für Südamerika, sagt sie, könne der Umgang in Deutschland mit der Virus-Gefahr deshalb ein Vorbild sein.