Corona-Neubeginn: Augsburger Puppenkiste kommt zurück

Fast zwei Jahre lag die Ausgburger Puppenkiste im Dornröschenschlaf. Ende der Woche (18.02.22) nimmt die weltbekannte Puppenbühne ihren Spielbetrieb wieder auf. Aber das ist ein Kraftakt.

Kasperl: Mit Nebenjobs "über Wasser gehalten"

Puppenkiste-Chef Klaus Marschall muss viel organisieren. Allein allen Mitarbeitern die aktuell geltenden Regeln an die Hand zu geben, fresse einfach viel Zeit, sagt er. Ihm selbst geht es "durchwachsen", erklärt er im Gespräch mit dem BR. Einer seiner wichtigsten Mitarbeiter, der Kasperl, sei immerhin "gut beschäftigt" gewesen, mit Videos für das Bayerische Gesundheitsministerium.

Da hat "Dr. Kasperl" Abstandsregeln erklärt und wie der "Pooltest" in der Schule funktioniert. In Kurzarbeit waren dagegen die Puppenspieler. Sie haben versucht, mit gelegentlichen Proben auf der schmalen Brücke über der Puppenbühne zumindest ihre Rückenmuskulatur zu erhalten.

Museum "Die Kiste" lockt wieder Augsburg-Touristen an

Am Wochenende sind die großen, alten Holztüren in der Augsburger Spitalgasse also wieder aufgegangen, zunächst für das Puppenkiste-Museum "Die Kiste". Die Besucher: Aus Franken und der Oberpfalz, aber auch aus Frankfurt und Basel. Der Augsburg-Tourismus müsse wieder in Schwung kommen, sagt Marschall, sonst werde es schwierig.

Ende der Woche öffnen sich auch die Puppenkiste-Deckel auf der Bühne. Die musste Klaus Marschall lange zulassen. Nur für ein Viertel der Plätze durfte er Karten verkaufen, bei gleichbleibenden Personalkosten. Das wäre wirtschaftlich unsinnig gewesen.

Corona-Unsicherheiten: Puppenkiste-Karte erstmal nur "reserviert"

Unsicherheit prägt aber auch das druckfrische Programm mit "Frau Holle" oder "Dornröschen" für Kinder sowie dem traditionellen Kabarett-Programm für Erwachsene. Wer diese Woche Karten ordern will, bekommt zunächst nur eine Reservierung bestätigt. Die Karten mit einer Platznummer will die Puppenkiste erst am Tag vor der Vorstellung ausdrucken, je nachdem, mit wieviel Abstand das Publikum sitzen muss.

Puppenkiste-Chef in Sorge um sein ganz junges Publikum

Sorge bereitet Puppenkiste-Chef Marschall, dass nach zwei Jahren Corona-Pause nun fast "eine Generation" im jungen Publikum fehle: Kinder, die mit drei, vier Jahren keine Puppenkiste-Luft geschnuppert hätten, würden womöglich gar nicht mehr kommen.

Nachwuchs ist auch an anderer Stelle gefragt: Aktuell werden wieder Puppenspieler zur Ausbildung gesucht!